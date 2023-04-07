Оля Полякова показала себя в самом большом весе: "Выглядела, как огромный шкаф на ножках"

Певица Оля Полякова всегда демонстрирует своим поклонникам красивую и подтянутую фигуру.

Впрочем, не всегда исполнительница имела такую форму. Как призналась Оля в программе "Взрослые девочки", она набрала целых 22 килограмма после второй беременности 2011 года и весила 86 килограммов.

"Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела, как огромный шкаф на ножках", — рассказала Оля.

Оля Полякова/Фото: Скриншот с видео

На фотографиях не сразу можно узнать знаменитость, ведь лишние килограммы прибавляли ей возраст. Сама Оля пошутила, что сейчас выглядит намного младше, чем 11 лет назад.

Оля Полякова/Фото: Скриншот с видео

В тот период слушатели еще не знали Полякову как певицу. После рождения дочери певица находилась в поисках себя и творческого пути. Исполнительница смогла избавиться от своих лишних килограмм за год и с успехом начала музыкальную карьеру. Кстати, именно тогда вышла песня "Шлепки", которая сделала Полякову звездой.

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