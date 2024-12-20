Оля Полякова показала сразу двух подросших дочерей и как развлекается с ними на отдыхе

Украинская певица Оля Полякова рассказала о семейном отдыхе.

Так, в своем фотоблоге звезда показала кадры из Буковеля. Туда она приехала со своими двумя дочерьми – 19-летней Машей и 13-летней Алисой, которая в этом году вернулась на Родину из Великобритании. Во время отдыха семейство показалось на подъемнике и на лыжах. Также Оля похвасталась своим мастерским катанием наедине.

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В то же время Полякова поделилась забавными кадрами со своими дочками, как они танцуют в горах трендовый танец для TikTok. И коротко рассказала фанам о ситуации с отдыхом в Буковеле. По словам певицы, насладиться местными видами и зимним спортом приехало уже множество людей.

"Мы в Буковеле. Снег есть. Люди есть. ТЦК, говорят, тоже есть", — призналась Оля.

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот под вечер к звездной семье пришел продюсер Оли Поляковой – Михаил Ясинский с семьей. Все вместе они чудесно провели время за ужином.

Оля Полякова с дочерьми в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова рассекретила самый странный подарок от своего мужа.

Читайте также: