Оля Полякова показала свою маму и 12-летнюю дочь, которые вернулись из Англии

Украинская певица Оля Полякова поделилась семейным контентом с мамой Светланой Ивановной и дочерью Алисой.

Так, артистка поделилась радостной новостью. В Украину приехали ее мама вместе с младшей дочерью Алисой. Оля сняла видео в машине, пока они ехпли домой. Впрочем, ее 12-летняя дочь была против съемок для маминого фотоблога. В кадре же появилась Светлана, которая была в это время за рулем.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с мамой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница также пошутила, что на самом деле это внучка привезла бабушку на родину.

"Алиска из Англии приехала не сама, а привезла ее любимая бабушка. Кто кого привез? Она (внучка - прим.ред.) тебя", - смеясь, обратилась к маме звезда.

Вероятно, что все вместе они будут отдыхать в загородном доме Поляковой, ведь певица показала фото своего зимнего сада.

Оля Полякова возле своего дома / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, младшая дочь Оли Поляковой Алиса уже долгое время проживала и училась в Великобритании. Впрочем, девушка с трудом адаптировалась к новым условиям и постоянно хотела вернуться домой. Вместе с ней за границей проживала и бабушка, мама артистки, Светлана, которая не только заботилась о внучке, но и занималась собственным здоровьем.

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