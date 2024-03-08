Оля Полякова показала свою маму в клипе и посвятила ей нежную песню

Украинская певица Оля Полякова опубликовала песню, которую посвятила своей маме.

По случаю 8 марта певица выпустила новую украиноязычную версию хита "Мама". В нем звезда воспевает свои теплые чувства к родному человеку и рассказывает о том, что со временем она стала больше понимать ее, ведь и сама воспитывает дочерей. И теперь хочет привить уже своим детям похожее отношение к себе как маме.

К слову, Оля сняла атмосферный клип, в котором появляются три поколения ее семьи. В частности, мама Светлана Ивановна и дочери Алиса и Маша. В ролике артистка с семьей гуляют по набережной в Киеве, обнимаются и счастливо проводят время вместе, окружая себя заботливыми моментами.

"Сегодня, 8 марта, премьера песни и семейного видео "Мама" на украинском языке. 6 лет назад я выпустила эту песню-посвящение моей мамочке, обращение к ней за советом. Сегодня же зазвучала обновленная версия. В клипе снялись все три поколения женщин моей семьи. Видеоработа получилась очень живой и настоящей, зритель увидит меня такой, какая я в жизни, а не на сцене", - написала Оля Полякова в фотоблоге.

В свою очередь, поклонники остались в восторге от обновленной версии композиции и вспомнили своих мам:

Какие нежные, какие красивые! Какая разная Наша Оля, но как всегда прекрасна

Как я любила эту песню. И как хорошо, что я могу ее слушать снова… На нежном, проникновенным, светлом украинском языке. Спасибо!

С праздником! Это так круто обнимать маму. Я жду победы Украины, чтобы обнять свою маму

Очень хорошее видео получилось

Напомним, сейчас Оля Полякова и ее старшая дочь Маша находятся за границей. Недавно они позагорали у моря во Франции.

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