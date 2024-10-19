Оля Полякова показалась без капли макияжа и очаровала перевоплощением в рыжеволосую

Украинская певица Оля Полякова ошеломила поклонников новым амплуа.

Так, артистка посетила известного визажиста Егора Андрюшина со своей новой песней "Жінка з цікавим минулим". В свою очередь Егор предложил звезде изменить свой образ и превратиться в рыжеволосую бестию. В результате на видео Оля сначала позирует без макияжа со своими привычными белокурыми волосами, собранными в пучок на макушке. А уже через мгновение позирует в рыжем парике, цветными линзами для глаз и покоряет выразительным макияжем.

Оля Полякова в рыжем парике ошеломила эффектным образом

Пользователи были в восторге от такого эффектного перевоплощения, поэтому не пожалели комментариев с комплиментами под публикацией. В частности, подчеркнули, что 45-летняя певица имеет безупречную ухоженную кожу и поражает своей харизмой даже через экран.

Обожаю Олю. Настолько положительный и харизматичный человек, возле нее любая депрессия исчезает. Женщина-праздник!

Как же ей круто с рыжим цветом. Наверное, потому что я рыжая

Без макияжа просто топ! Кожа в идеальном состоянии! Никогда не приписала бы ей ее возраст

Боже мой, Оля и без макияжа шикарна. Все образы подходят, невероятная девочка

Напомним, совсем скоро Оля Полякова отыграет свой масштабный сольный концерт в Киеве. Шоу состоится во Дворце спорта в Киеве 26 октября в 19:00.

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