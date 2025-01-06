Оля Полякова показалась с 13-летней дочерью на лошадях и засветила свой роскошный особняк

Украинская певица Оля Полякова показала свой активный досуг в кругу семьи.

В своем фотоблоге исполнительница показала, как во время праздников проводит время с младшей дочкой Алисой. Поскольку 13-летняя девушка является поклонницей верховой езды, то вместе с мамой они отправились на прогулку на лошадях. Алиса со своим любимцем была впереди, пока Оля сзади наслаждалась природой вокруг.

"Холодно, но мы вышли на прогулку", – отметила певица.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Между тем, Полякова в специальном шлеме для верховой езды показала поклонникам окрестности своего загородного особняка. Так, на кадрах виднеется река, окружающая дом певицы.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, уже вечером Оля поделилась атмосферными кадрами своего просторного дома за Киевом. В сторис знаменитость показала свою украшенную гостиную, где стоит огромная новогодняя елка и камин. А посредине стоит диван.

Дом Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно певица Оля Полякова показывала бойфренда своей старшей 19-летней дочери Маши. Звезда похвасталась, как все вместе они проводят время во время отдыха.

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