Оля Полякова показалась с 13-летней дочерью на лошадях и засветила свой роскошный особняк

Исполнительница показала интерьер собственного дома.
Украинская певица Оля Полякова показала свой активный досуг в кругу семьи.
В своем фотоблоге исполнительница показала, как во время праздников проводит время с младшей дочкой Алисой. Поскольку 13-летняя девушка является поклонницей верховой езды, то вместе с мамой они отправились на прогулку на лошадях. Алиса со своим любимцем была впереди, пока Оля сзади наслаждалась природой вокруг.
"Холодно, но мы вышли на прогулку", – отметила певица.
Между тем, Полякова в специальном шлеме для верховой езды показала поклонникам окрестности своего загородного особняка. Так, на кадрах виднеется река, окружающая дом певицы.
Кроме того, уже вечером Оля поделилась атмосферными кадрами своего просторного дома за Киевом. В сторис знаменитость показала свою украшенную гостиную, где стоит огромная новогодняя елка и камин. А посредине стоит диван.
Напомним, недавно певица Оля Полякова показывала бойфренда своей старшей 19-летней дочери Маши. Звезда похвасталась, как все вместе они проводят время во время отдыха.
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