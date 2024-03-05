Оля Полякова показалась с дочерью на берегу моря во Франции и рассказала, как они проводят время

Артистка на отдыхе встретилась с еще одной украинской певицей.

Украинская певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей, которую недавно поздравила с днем рождения, поделились солнечными кадрами из своего отдыха.

Долгое время звезда скрывала, куда улетела. Впрочем, стало известно, что они с дочерью находятся во Франции. Так, Оля в своем фотоблоге показала прогулку с Машей по пляжу, где они наслаждались местными панорамами.

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также они встретились с еще одной певицей и сонграйтером Бажаной. Совместно с ней Поляковы пообедали с невероятным видом на скалы и море, а затем отправились на местный рыбный рынок. К слову, певица была поражена таким ассортиментом.

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А уже вечером знакомая певицы, в доме которой они поселились, показала ей мастер-класс по приготовлению утки в вине с яблоками.

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, артистка также не упустила возможности позагорать с Машей. Старшая дочь позировала на террасе возле Средиземного моря.

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой, Маша, отпраздновала свое 19-летие и поделилась впечатлениями после вечеринки.

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