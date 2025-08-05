Оля Полякова показалась с мамой-красавицей и поздравила ее с важным праздником

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова впервые за длительное время показалась с мамой-красавицей.

Снимками с родным человеком исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что у мамы артистки важный праздник. Светлана Ивановна 5 августа встречает свой день рождения. Поэтому, Оля Полякову публично поздравила маму с праздником. Артистка отметила, что родной человек ежедневно ее вдохновляет. Исполнительница берет с мамы во многом пример. Певица говорит, что у Светланы Ивановна есть особенность - она делает всех счастливыми вокруг.

Мама Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

"Поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня (5 августа - прим. ред.) - твой день, но на самом деле каждый день, глядя на тебя, я вдохновляюсь. Вдохновляюсь твоей силой, энергией, светом во взгляде, способностью радоваться жизни, улыбаться и быть счастливой. И именно этим ты делаешь счастливыми всех вокруг", - говорит артистка.

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Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова поделилась, что очень сильно восхищается своей мамой. Также артистка отметила, что Светлана Ивановна передала замечательные гены как и ей, так и внучкам. Певица бесконечно благодарна за жизнь, за ту любовь, которую родной человек ей дарит, и за то, что именно она ее мама.

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

"Твой возраст не измеряется цифрами - он измеряется энергией, любовью, щедростью души. Я восхищаюсь тобой. И я бесконечно счастлива, что именно ты - моя мама. Мама, которая передала мне лучшие гены, которые я смогла передать дальше - своим замечательным дочерям. Спасибо тебе за жизнь. Спасибо за любовь. Спасибо за все, что во мне - от тебя. С любовью и безграничной благодарностью - твоя дочь", - подытожила артистка.

Мама Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская праздновала день рождения. Исполнительница уже показала, как возлюбленный вместе с дочками поздравлял ее с 50-летием.