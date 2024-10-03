Оля Полякова показалась со стрижкой каре и ошеломила кардинальным изменением образа

Артистка впервые за многие годы решилась на изменения во внешнем виде.
Украинская певица Оля Полякова неожиданно коротко подстриглась и показалась с каре.
О кардинальных изменениях во внешнем виде артистка сообщила в Instagram. У звезды уже много лет длинные волосы и она окрашивается в блондинку. Впрочем, исполнительница решилась на изменения, что просто ошеломили фанатов.
Оля Полякова опубликовала кадры, на которых предстала с короткими волосами. Исполнительница подстриглась под каре. Также знаменитость сделала укладку с волнистыми волосами.
Поклонники были просто ошеломлены новой прической исполнительницы. Фанаты Оли Поляковой отметили, что ей идут такие изменения. Более того, по их мнению, короткие волосы молодят певицу и теперь она выглядит, будто бы ей всего 20 лет.
- Выглядите на 20 лет с такой стрижкой!
- Оля, вам так идет такая прическа, очень красиво!
- Вам красиво с этой прической!
Правда, некоторые усомнились, действительно ли Оля Полякова так коротко подстриглась. Пользователям показалось, что все-таки певица надела парик.
Напомним, недавно Оля Полякова поделилась, что вернулась в квартиру в центре Киева, где обрушилась крыша. Исполнительница завершила ремонт и показала, как выглядит дом изнутри.
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