Оля Полякова показалась со стрижкой каре и ошеломила кардинальным изменением образа

Артистка впервые за многие годы решилась на изменения во внешнем виде.

Украинская певица Оля Полякова неожиданно коротко подстриглась и показалась с каре.

О кардинальных изменениях во внешнем виде артистка сообщила в Instagram. У звезды уже много лет длинные волосы и она окрашивается в блондинку. Впрочем, исполнительница решилась на изменения, что просто ошеломили фанатов.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова опубликовала кадры, на которых предстала с короткими волосами. Исполнительница подстриглась под каре. Также знаменитость сделала укладку с волнистыми волосами.

Поклонники были просто ошеломлены новой прической исполнительницы. Фанаты Оли Поляковой отметили, что ей идут такие изменения. Более того, по их мнению, короткие волосы молодят певицу и теперь она выглядит, будто бы ей всего 20 лет.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Выглядите на 20 лет с такой стрижкой!

Оля, вам так идет такая прическа, очень красиво!

Вам красиво с этой прической!

Правда, некоторые усомнились, действительно ли Оля Полякова так коротко подстриглась. Пользователям показалось, что все-таки певица надела парик.

Напомним, недавно Оля Полякова поделилась, что вернулась в квартиру в центре Киева, где обрушилась крыша. Исполнительница завершила ремонт и показала, как выглядит дом изнутри.

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