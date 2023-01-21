Оля Полякова показалась в военной форме для женщин в ВСУ и нарвалась на хейт

Певица Оля Полякова приняла участие в благотворительном деле вместе с сетью одного из украинских мультимаркетов.

Так, артистка собирала деньги на форму для украинских защитниц. Как рассказала Полякова на странице в Instagram, вместе с сетью мультимаркетов им удалось собрать шесть миллионов гривен на пошив формы для женщин, защищающих нашу страну на фронте.

"Нам с вами удалось собрать шесть миллионов гривен на пошив зимней формы для женщин ВСУ! Сеть мультимаркетов уже перечислила эти средства на счет общественной организации "Землячки". Благодаря вашей поддержке 952 наши защитницы теперь будут в тепле приближать нашу победу!" – отметила Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также артистка запостила фотографию, на которой вместе с защитницами позировала в форме. Впрочем, у подписчиков артистки этот снимок вызвал негативные эмоции: "Оля, ты, конечно, молодец, но в форме красоваться – это уже совсем лишнее", "так спешила сфоткаться, что даже ботинки некогда было зашнуровать".

Но поклонники певицы пристыдили "диванных критиков": "она продемонстрировала форму, которую сшили за эти средства. Так где здесь красование?", "Люди, у большинства мозга нет? Она рекламирует военную одежду для женщин, на которые собирала деньги", "Спасибо, вам, Оля. Вы делаете хорошее дело, что заботитесь о женщинах военных. Проблема с формой действительно есть. На женскую фигуру не шьют. Говорят, в армии нет пола, но формы шьют на мужскую фигуру и по мужским размерам".

Напомним, что 17 января Оля Полякова отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 44 года. В свой день рождения артистка попросила у фанатов об особом подарке – Полякова призвала фанов сделать донат в проект "Детство без войны" на помощь детям-сиротам.

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