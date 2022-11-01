Оля Полякова покорила паркет грузинских "Танцев со звездами": сколько баллов певице поставило жюри

Вчера, 31 октября, стартовали прямые эфиры "Танцев со звездами" Грузия, где участвует украинская артистка Оля Полякова.

На шоу певица дебютировала с венским вальсом. Оля вместе со своим партнером, украинским хореографом Максимом Ежовым продемонстрировала трогательный номер.

Пара танцевала под хит группы "Океан Ельзи" – "Обійми". Оля была одета в вышитом платье, а Максим – в военной форме с украинской символикой.

В целом судьи грузинской версии шоу, среди которых был и Иракли Макацария, не слишком высоко оценили выступление Оли Поляковой. Из 30 возможных баллов артистка получила всего 14. Результат певицы был одним из самых низких в первом выпуске шоу.

Отметим, ранее Оля рассказывала, что первое выступление на грузинских "Танцах со звездами" она посвятит благотворительному проекту "Незламні". Звезда сделала это для того, чтобы больше людей за границей увидели колоссальную работу украинских волонтеров.

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