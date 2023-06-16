Оля Полякова пообещала тысячу долларов тому, кто плюнет в Баскова или Лепса

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на новость о том, что российские артисты-путинисты Николай Басков и Григорий Лепс будут платить миллион рублей тому, кто подобъет технику ВСУ.

На странице в Instagram Полякова разместила эмоциональное видео, в котором сообщила, что в свою очередь придумала также акцию, которая не оставит украинцев равнодушными:

"Хочу предложить вам то, что реально. За подсрачник Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу – даю тысячу долларов сразу на карту. Сразу перечисляю. Снимаете это на видео – или как плюете в морду одному, или как даете подсрачник другому. Неважно кому и что. А если еще к этому добавить "Слава Украине" – то две. Давайте заплюем этих говнюков", – говорит Полякова.

Напомним, что на днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тыс. грн) за каждый подбитый танк Leopard. Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

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