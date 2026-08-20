Оля Полякова попала в аварию с дочерью: Машу забрала "скорая", а на певицу набросился мужчина

Оля Полякова попала в аварию с дочерью

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Украинская певица Оля Полякова попала в серьезное ДТП вместе с дочерью Машей.

После столкновения автомобиль артистки оказался в кювете, а девушке понадобилась помощь медиков из-за травмы носа. Об аварии на пути в Одессу исполнительница рассказала вечером 19 августа в своих Instagram-сторис и показала последствия инцидента.

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По словам Поляковой, они с дочерью ехали на автомобиле, когда в их машину врезалось другое транспортное средство. От удара авто съехало с дороги и оказалось в кювете.

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«Мы попали в аварию. Маша сломала нос. Кто-то в нас врезался. Мы слетели в кювет», — заявила певица.

ДТП при участии Оли и Маши Поляковых / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Сразу после аварии артистка записала видео с места инцидента. На кадрах она была вместе с Машей и сообщила, что дочь травмировала нос и зуб. Впоследствии певица показала, что на месте ДТП работают правоохранители. Маше понадобилась медицинская помощь — девушку забрали в больницу на карете скорой.

Оля и Маша Поляковые / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова с медиком / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова также опубликовала кадры, на которых виден травмированный нос дочери. В то же время сама артистка после аварии решила разобраться в обстоятельствах происшествия и выяснить, какой автомобиль вызвал столкновение. По словам певицы, она увидела неподалеку машину с серьезными повреждениями передней части. Автомобиль имел разбитые фары и бампер.

Во время фиксации на камеру ДТП Полякова заметила мужчину, который находился рядом с поврежденным автомобилем и разговаривал по телефону. Артистка предположила, что он мог находиться за рулем во время столкновения, и начала выяснять с ним отношения.

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Певица пыталась снимать мужчину на телефон и требовала, чтобы тот объяснил, что произошло. В ответ он выбил смартфон из ее рук. Полякова эмоционально отреагировала на ситуацию и призвала присутствующих фиксировать происходящее.

ДТП при участии Оли и Маши Поляковых / © instagram.com/polyakovamusic

ДТП при участии Оли и Маши Поляковых / © instagram.com/polyakovamusic

ДТП при участии Оли и Маши Поляковых / © instagram.com/polyakovamusic

При этом сама артистка отметила, что, по предварительной информации, за рулем автомобиля, который мог вызвать аварию, находилась женщина. По ее словам, машина могла совершать разворот посреди дороги, после чего автомобили столкнулись, а автомобиль Поляковой оказался в кювете.

Окончательные обстоятельства ДТП с Олей Поляковой и ее дочерью должны установить правоохранители. Также предстоит выяснить, кто находился за рулем второго автомобиля и что стало причиной аварии. Обстоятельства конфликта между певицей и мужчиной, которого она обвинила в причастности к ДТП, также требует отдельного выяснения.

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