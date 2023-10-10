Оля Полякова попала в больницу и напугала огромными синяками на руках после капельницы

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал о проблемах со здоровьем в исполнительницы.

В своем Facebook он сообщил, что перед премьерой музыкального моноспектакля "Моє коріння" во Львове, артистке внезапно стало плохо. Знаменитость госпитализировали в больницу. Медики запретили Полякове минимум неделю работать.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Однако уже на утро после госпитализации певица отправилась в Киев. 9 октября у нее состоялась премьера моноспектакля в Киеве во "Дворце Украины". О ночной госпитализации во Львове напоминали лишь огромные синяки, которые остались на руках Оли Поляковой после капельницы.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

"Уважаю глубоко эту невероятную артистку и профессионала. Горжусь, восхищаюсь тобой, Оля. Врачи со Львова, где ночью Оля почувствовала боль, запретили работать как минимум неделю. Но утром после госпитализации она уехала в Киев и 9 октября состоялась премьера моноспектакля "Моє коріння ", – рассказал продюсер Ясинский.

Оля Полякова / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Сама же Оля ничего не рассказывала о проблемах со здоровьем.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко пожаловалась на плохое самочувствие. Артистка рассказала о симптомах болезни и показала, как лечится.

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