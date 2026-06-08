Оля Полякова попала в громкий скандал: почему певицу обвинили в богохульстве и ее реакция

Оля Полякова

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Вокруг украинской певицы Оли Поляковой разгорелся громкий скандал.

Исполнительница выпустила новый клип на песню «Не на часі», который вызвал шквал обсуждений. Особенно в Сети не оценили определенные кадры, где артистка изображена в терновом венке на фоне креста, тем самым демонстрируя «распятие». Предлагаем узнать, почему возник скандал, из-за чего возмутились пользователи и что говорит сама певица.

Почему вокруг Оли Поляковой разгорелся громкий скандал

На днях исполнительница представила новую песню, которая получила название «Не на часі». Композиция вышла в свет от проекта артистки TheNogi, где она выступает под псевдонимом Изольда Рот. Вместе с треком Оля Полякова выпустила и клип, который является довольно провокационным.

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Кадр из нового клипа Оли Поляковой

В частности, в тексте песни присутствует ругань, а в самом видео есть довольно пикантные кадры с артисткой. Однако не это возмутило пользователей. В частности, в конце клипа Оля Полякова предстает с терновым венком на голове и на фоне креста. Это все напоминает «распятие». Поэтому исполнительницу начали обвинять в богохульстве и оскорблении чувств верующих.

Что говорят о новом клипе Оли Поляковой в Сети

В Сети резко осудили действия артистки. В частности, Олю Полякову критиковали и в комментариях под клипом, и в Threads, и в Facebook. Исполнительницу обвиняли в богохульстве и в высмеивании Бога и символов христианства.

Оля Полякова

Если для того, чтобы донести свою мысль, нужно использовать распятие Христа, матерщину и наготу в одном кадре, то проблема уже не в недостатке бюджета или творчества. Но здесь даже не про творчество, а про «обязательно артисту нужно высмеять символы христианства».

Сцена с распятием для нас, украинцев, неприемлема так же, как если бы вы решили потоптать наш флаг. Это оскорбляет нас! Для таких поступков никогда не будет «на часі»

Я никогда не хейтила кого-то, да и Олю тоже. Начала слушать песню — огонь, зашла песня, топ! Но когда дошло до сцены с Христом, то был шок! Я считаю, что этот клип нельзя оставлять на просторах Интернета!

Это просто дно! В Украине, согласно официальной статистике, большинство населения — христиане. А вы себе позволяете так издеваться над тем, что для большинства — святое!

Возмущенные пользователи убеждены, что новый клип Оли Поляковой должен быть удален, поскольку в нем есть недопустимые сцены, оскорбляющие верующих.

Как Оля Полякова реагирует на скандал

Впрочем, сама Оля Полякова не согласна с обвинениями в богохульстве. Артистка заявила, что образы в клипе являются художественной интерпретацией христианских смыслов, а не попыткой оскорбить верующих.

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Реакция Оли Поляковой на скандал

«Христианская этика прекрасна тем, что имеет большую культуру смыслов. Как носители этих смыслов и как творцы мы постоянно работаем с ними, придавая им новое дыхание и интерпретации», — пояснила певица.

По словам Поляковой, в видеоработе образ Христа используется как символ человека, который противостоит осуждению толпы и отстаивает собственные убеждения. Артистка также отметила, что клип призван побудить зрителей к самоанализу, а не провоцировать оскорбление религиозных чувств.

«И в клипе "Не на часі" образ только подсвечивает именно вас, что разглядели Иисуса, но не разглядели себя, о чем и пишете в комментариях», — подытожила певица.

Напомним, недавно певца Ивана Люленова тоже обвиняли в богохульстве. Артист, когда презентовал новую песню, оделся священником и разливал напитки с «иконами».

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