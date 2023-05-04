Оля Полякова попала в скандал из-за фото с "хорошими русскими" Невзоровым и Белоцерковской

Украинская певица Оля Полякова попала в скандал из-за недавнего фото с "хорошими русскими".

Так, на своей странице в Instagram исполнительница разместила фото, на котором изображена с российской журналисткой и блогером Никой Белоцерковской и российским оппозиционером Александром Невзоровым.

Как рассказала Полякова, вместе с ними она провела благотворительный ужин, во время которого собирали деньги на помощь Украине:

"Благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма". Собраны деньги на две кареты скорой помощи для парамедиков!" – сообщила Полякова.

Соня Плакидюк, Александр Невзоров, Ника Белоцерковская, Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Впрочем, далеко не все поклонники певицы оценили жест доброй воли от российских оппозиционера и журналистки: "Хороших россиян не было и не будет! Запомните это навсегда!", "Сам факт – их национальность: это уже повод не иметь с ними ничего общего .Я бы даже не дышала с ними одним воздухом", "Хороших" среди россиян нет! Война продолжается, и неважно, каким способом они хотят смыть нашу кровь со своих рук… вот слов нет от этого поступка".

Была ошеломлена этим благотворительным ужином и журналистка Алина Доротюк. В своих соцсетях она разместила пост, в котором также подчеркнула, что "хороших русских" не существует:

"На днях я увидела кучу сторис с лазурного побережья Франции, где украинская певица Оля Полякова и известный фотограф Соня Плакидюк весело сначала готовят, потом проводят так же весело время в компании — внимание — так называемых "хороших россиян". Дальше — это фото, которое вы сейчас видите. На нем наши патриотки стоят в компании Александра Невзорова (проповедовавшего идею фашизма и являвшегося одним из авторов новой идеологии для путина) и Ники Белоцерковской (которой Полякова призвала дать украинское гражданство). Первый типа чистосердечно признал свои ошибки и покаялся, вторая — готова приютить у себя едва ли не всю украинскую беженскую элиту (интересно, не потому ли, что боится санкций и останется без всех своих неземных благ на том же лазурном побережье)", — написала Доротюк.

МЕНЯ БОМБИТ❗️❗️❗️ Мне кажется, некоторые публичные личности и лидеры мнений не осознают своей ответственности за... Опубликовано Alya Dorotyuk Среда, 3 мая 2023 г.

Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения россии в Украину осудила действия кремлевского диктатора Путина. Блогерша в своих соцсетях активно освещала новости о том, как военные россии безжалостно уничтожают Украину. За свои высказывания и действия на Нику завели дело за так называемую "дискредитацию русской армии". Также в июне прошлого года имущество Белоцерковской в россии было арестовано. В феврале этого года стало известно, что Белоцерковскую приговорили к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.

Кстати, Белоцерковская в начале полномасштабной войны приютила у себя Олю Полякову с двумя дочерьми. Блогерша живет во Франции.

Относительно Александра Невзорова, в 2012 году, во время президентских выборов в России, журналист не только агитировал за путина, но и был его доверенным лицом. Но с началом полномасштабной войны россии против Украины полностью стоял на стороне украинских войск и интересов. 3 июня 2022 Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной. В феврале этого года стало известно, что в россии Невзорова приговорили к 8 годам колонии. Журналиста признали виновным по статье о "фейках" в отношении российской армии, которую внесли в Уголовный кодекс россии вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Еще в марте Александр Невзоров вместе с женой Лидией уехал из России и находится за границей.

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