Оля Полякова попала в ужасное ДТП: СМИ раскрыли, где на самом деле произошла авария

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

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Стало известно, где произошла ужасная авария, в которую попала украинская певица Оля Полякова вместе со своей 21-летней дочкой Машей.

Авария произошла вечером 19 августа, когда исполнительница направлялась в Одессу, где у нее 20 августа должен был состояться концерт. Однако ДТП произошло не на территории Одесской области. Об этом изданию Oboz.ua сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Более того, очевидно, авария вообще произошла не на территории Украины. Вероятно, Оля Полякова попала в ДТП в Молдове. На это указывает ряд факторов. В частности, когда дочь артистки с травмой носа забирали в больницу, то у медиков на форме можно заметить символику Национального центра лечебной экстренной медицинской помощи Молдовы.

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Дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, когда Оля Полякова показывала ее авто, которое в результате ДТП злетело в кювет, номерные знаки были молдавского образца. Также на некоторых кадрах исполнительница держала в руках загранпаспорт.

Что известно о ДТП Оли Поляковой и ее дочери

Вечером, 19 августа, Оля Полякова в фотоблоге сообщила, что попала в ДТП вместе с дочерью Машей. В авто, в котором ехала исполнительница, врезалось другое. От удара машина артистки съехала с дороги и слетела в кювет.

Оля Полякова попала в ДТП / © instagram.com/polyakovamusic

К сожалению, дочь Оли Поляковой травмировалась — у Маши сломан нос. Девушку забрали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Тем временем сама исполнительница все фиксировала на камеру. Все обстоятельства инцидента должны установить правоохранители.

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