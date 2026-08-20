- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 979
- Время на прочтение
- 2 мин
Оля Полякова попала в ужасное ДТП: СМИ раскрыли, где на самом деле произошла авария
Ряд факторов указывает на то, что ДТП с участием Оли Поляковой произошло не в Украине.
Стало известно, где произошла ужасная авария, в которую попала украинская певица Оля Полякова вместе со своей 21-летней дочкой Машей.
Авария произошла вечером 19 августа, когда исполнительница направлялась в Одессу, где у нее 20 августа должен был состояться концерт. Однако ДТП произошло не на территории Одесской области. Об этом изданию Oboz.ua сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Более того, очевидно, авария вообще произошла не на территории Украины. Вероятно, Оля Полякова попала в ДТП в Молдове. На это указывает ряд факторов. В частности, когда дочь артистки с травмой носа забирали в больницу, то у медиков на форме можно заметить символику Национального центра лечебной экстренной медицинской помощи Молдовы.
Кроме того, когда Оля Полякова показывала ее авто, которое в результате ДТП злетело в кювет, номерные знаки были молдавского образца. Также на некоторых кадрах исполнительница держала в руках загранпаспорт.
Что известно о ДТП Оли Поляковой и ее дочери
Вечером, 19 августа, Оля Полякова в фотоблоге сообщила, что попала в ДТП вместе с дочерью Машей. В авто, в котором ехала исполнительница, врезалось другое. От удара машина артистки съехала с дороги и слетела в кювет.
К сожалению, дочь Оли Поляковой травмировалась — у Маши сломан нос. Девушку забрали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Тем временем сама исполнительница все фиксировала на камеру. Все обстоятельства инцидента должны установить правоохранители.