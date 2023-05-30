Оля Полякова после бессонной ночи в подвале похвасталась подарком от украинских пограничников

Певица Оля Полякова, как и все киевляне, снова провела ночь в укрытии из-за массированной атаки армии РФ по мирному населению, которая произошла в ночь на 30 мая.

Накануне обстрела в Киев приехали из Великобритании дочери звезды – Маша и Алиса. Вместе с ними исполнительница была вынуждена ночевать в подвале. В сторис в Instagram Полякова показала себя после бессонной ночи.

"Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Сегодня спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим", — сказала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также исполнительница похвасталась подарком, сделанным ей волынскими пограничниками после концерта в Луцке. Военные подарили Оле часы, потому, как пошутила звезда, она теперь знает точное время контрнаступления.

"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова", — сказала Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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