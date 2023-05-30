Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оля Полякова после бессонной ночи в подвале похвасталась подарком от украинских пограничников

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1698
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова после бессонной ночи в подвале похвасталась подарком от украинских пограничников

Оля Полякова

Звезда не спала из-за очередной атаки россиян на Украину.

Певица Оля Полякова, как и все киевляне, снова провела ночь в укрытии из-за массированной атаки армии РФ по мирному населению, которая произошла в ночь на 30 мая.

Накануне обстрела в Киев приехали из Великобритании дочери звезды – Маша и Алиса. Вместе с ними исполнительница была вынуждена ночевать в подвале. В сторис в Instagram Полякова показала себя после бессонной ночи.

"Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Сегодня спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим", — сказала Оля.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также исполнительница похвасталась подарком, сделанным ей волынскими пограничниками после концерта в Луцке. Военные подарили Оле часы, потому, как пошутила звезда, она теперь знает точное время контрнаступления.

"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова", — сказала Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1698
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация