Оля Полякова после громкого скандала с мужем заставила его "попрощаться" с публикой

Вадим Буряковский

Бизнесмен Вадим Буряковский, муж певицы Оли Поляковой, после предыдущего скандального интервью снова оказался в центре внимания, однако на этот раз разговор едва не прервался на середине эфира из-за звонка артистки.

Избранник звезды во второй раз пришел на разговор к Дмитрию Гордону, где они обсудили жизнь, планы и памятные моменты. В течение интервью Вадим раскрывал подробности карьеры и семейных дел, не скрывая курьезные и эмоциональные моменты супружеской жизни. В самом завершении разговора Буряковский вдруг обратил внимание на вибрацию телефона.

«О, Оля звонит», — заявил бизнесмен.

Полякова ворвалась в эфир с сарказмом и юмором: она напомнила мужу о правилах семейного порядка и предостерегла его быть более послушным.

«Ну слушай, а ты забыла, что у нас два выхода из квартиры? Ты забыла замуровать?» — пошутил Буряковский.

Скриншот с нового интервью Вадима Буряковского

«Ты там не только находишься как сам, а как мой муж. Обсуждай своих друзей, а моих не трогай.

Дмитрий, я могу точно пообещать, что он у тебя в последний раз. Вадим, ты там попрощайся со всеми.

Я уже выезжаю. Вы договорите, но смотрите не договоритесь до того, до чего в прошлый раз», — завершила разговор Оля, напоследок угрожая Вадиму.

Буряковский в свою очередь не растерялся и согласился со всеми словами звездной жены, подкрепляя тезисом о том, кто же все-таки «главный в доме».

«Я хозяин, я главный, я сказал: "Не вылезу из-под стола", значит не вылезу», — пошутил бизнесмен.

Отметим, ранее, 19 марта, пара уже попадала в медиа из-за громкого интервью Вадима Дмитрию Гордону, что повлекло за собой ряд скандалов. Певица была вынуждена публично извиняться перед звездными друзьями и высказывать точку зрения, где именно она не соглашается с избранником. На этот же раз зрители стали свидетелями живого и драматического момента, когда личные отношения буквально вмешались в телевизионный эфир.

Напомним, недавно Оля Полякова ответила на скандальные заявления экс-продюсера и назвала ее «шантажисткой».