Оля Полякова после неудачной попытки попасть на нацотбор удивила новым заявлением о конкурсе

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась мыслями относительно нынешнего нацотбора на "Евровидение" и представителя Украины.

В комментарии для "Наедине с Гламуром" артистка отметила, что в этом году не смотрела Национальный отбор. Поэтому, она воздержалась от прогнозов относительно результатов и возможных шансов победы представителя от Украины на конкурсе в Вене.

В то же время артистка выразила мнение, что во время войны тратить значительные средства на подобные шоу неуместно. По ее мнению, страна могла бы выбрать представителя на конкурс без проведения масштабного телевизионного отбора.

"Я считаю, что в стране, где идет война, тратить деньги на отборы неуместно. Думаю, можно было бы выбрать сильного артиста без нацотбора: Leléka или Jerry Heil, кого-то одного отправить и все", - поделилась певица с Анной Севастьяновой.

Отметим, Оля Полякова и сама подавала заявку на нацотбор. Однако артистка не может участвовать в конкурсе, поскольку по правилам ей это запрещено. Дело в том, что певцы, которые после 2014 года ездили с выступлениями в РФ, не допускаются к нацотбору. Оля Полякова последний раз была в России в 2015-м.

