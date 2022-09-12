Оля Полякова поставила на место путинистов, которые пытались сорвать ее выступление в Израиле

Исполнительница Оля Полякова недавно спела в израильском Ашдоде, где кроме исполнений песен рассказывала истории о войне в Украине.

В частности, артистка поделилась, что носит на руке браслет, подаренный ей девочкой из Мариуполя. Маленькая украинка вместе с родителями находилась в драмтеатре, когда туда попала российская ракета. Девочка с семьей выжила. Когда она увидела свою кумирку, то подарила ей браслет, который плела в подвале. Оля в свою очередь одела его и пообещала снять только после победы Украины.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Когда случилось российское вторжение в Украину, конечно, все были напуганы. Все были просто разбиты. Как раз произошла трагедия в Мариупольском драмтеатре. Это была Хорватия, благотворительный матч, где я пела гимн Украины. Ко мне подошла семья, выжившая в Мариупольском драмтеатре. И девочка в подвале сплела этот браслет (ред. – который на руке носит Оля). Я его одела и сказала, что сниму только тогда, когда закончится война. Конечно же, победой Украины", — поделилась исполнительница.

Когда Полякова рассказывала со сцены эту трогательную историю, в зале присутствовали ярые поклонники Путина. Они пытались сорвать выступление певицы и стали ее освистывать. Впрочем, Оля не растерялась, а метко ответила путинистам.

"Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза? Украинцы вы здесь, мы все знаем?" – ответила Оля.

В общем, несмотря на этот неприятный инцидент, концерт Поляковой в Израиле прошел отлично. Как отметила певица, это было одно из ее лучших выступлений, ведь она ощутила невероятную поддержку украинцев.

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

"Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла на концерте в израильском Ашдоде, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений!" – поделилась звезда.

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