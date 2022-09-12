Оля Полякова поставила на место путинистов, которые пытались сорвать ее выступление в Израиле

Украинская певица, тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова рассказала, как прошел ее концерт в Ашдоде, Израиль.
Исполнительница Оля Полякова недавно спела в израильском Ашдоде, где кроме исполнений песен рассказывала истории о войне в Украине.
В частности, артистка поделилась, что носит на руке браслет, подаренный ей девочкой из Мариуполя. Маленькая украинка вместе с родителями находилась в драмтеатре, когда туда попала российская ракета. Девочка с семьей выжила. Когда она увидела свою кумирку, то подарила ей браслет, который плела в подвале. Оля в свою очередь одела его и пообещала снять только после победы Украины.
"Когда случилось российское вторжение в Украину, конечно, все были напуганы. Все были просто разбиты. Как раз произошла трагедия в Мариупольском драмтеатре. Это была Хорватия, благотворительный матч, где я пела гимн Украины. Ко мне подошла семья, выжившая в Мариупольском драмтеатре. И девочка в подвале сплела этот браслет (ред. – который на руке носит Оля). Я его одела и сказала, что сниму только тогда, когда закончится война. Конечно же, победой Украины", — поделилась исполнительница.
Когда Полякова рассказывала со сцены эту трогательную историю, в зале присутствовали ярые поклонники Путина. Они пытались сорвать выступление певицы и стали ее освистывать. Впрочем, Оля не растерялась, а метко ответила путинистам.
"Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза? Украинцы вы здесь, мы все знаем?" – ответила Оля.
В общем, несмотря на этот неприятный инцидент, концерт Поляковой в Израиле прошел отлично. Как отметила певица, это было одно из ее лучших выступлений, ведь она ощутила невероятную поддержку украинцев.
"Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла на концерте в израильском Ашдоде, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений!" – поделилась звезда.
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