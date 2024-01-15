Оля Полякова потанцевала в горнолыжном костюме и назвала сумму, которую в Буковеле собрала для ВСУ

Артистка уже приехала из западной Украины и показала дочь за рулем авто.

Украинская певица Оля Полякова поделилась, какую сумму для ВСУ удалось собрать после благотворительного концерта-аукциона в Буковеле.

На днях артистка побывала на горнолыжном курорте Украины и покаталась на лыжах. Кроме того, она отыграла свой концерт по сбору средств для украинских защитников. Так, результатом благотворительного вечера знаменитость поделилась в своем фотоблоге оригинальным способом. Оля сняла ролик, где танцует в белом горнолыжном комбинезоне и маске. И на кадрах из Буковеля написала, что собрала для бойцов полтора миллиона гривен.

Оля Полякова потанцевала в горнолыжном костюме

Впрочем, рабочая поездка окончилась и Полякова находится уже дома. В частности, в своих сторис она появилась в машине и ошеломила кадрами, как за рулем сидит ее старшая 18-летняя дочь. Кстати, звезда отметила, что поездка с Машей ей понравилась.

Дочь Оли Поляковой за рулем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно 18-летняя дочь певицы Оли Поляковой оказалась в больнице. Девушке сделали операцию. Перед своей рабочей поездкой звезда наведывалась к дочери в палату и рассказывала о ее самочувствии.

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