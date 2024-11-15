Оля Полякова потроллила Лесю Никитюк, которую застала в объятиях своего 62-летнего мужа

Певица уже не в первый раз вспоминает об общении ее возлюбленного с ведущей.

Украинская певица Оля Полякова с юмором прокомментировала личную жизнь ведущей Леся Никитюк.

Так, артистка сейчас находится у подруги во Франции. Ничто не предвещало бед, но во время своего путешествия Оля опубликовала неоднозначное фото. На изображении позирует ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский, а рядом с ним – Леся. Оля не стала вдаваться в подробности, когда именно и при каких обстоятельствах был сделан снимок. Однако с юмором публично обратилась к звезде, вспомнив ее роман с военным.

"А ты, короче, всех мужиков решила собрать? Пока женщина по Франциям шлепает", — насмешила Полякова.

Муж Оли Поляковой и Леся Никитюк

Отметим, что ранее Оля Полякова неоднократно отмечала, что в их отношениях с мужем нет ревности. Более того, по просьбе возлюбленного певица даже может дать контакты нужных ему людей. Так, в интервью Маше Ефросининой исполнительница рассказала о случае, как Вадим попросил у нее телефон Леси Никитюк. Как признавалась артистка, ее доверие к мужу настолько сильное, что она даже не поинтересовалась, зачем ему телефон ведущей. Так что, вероятно, Никитюк и муж Поляковой просто друзья или бизнес-партнеры.

Напомним, недавно Леся Никитюк заинтриговала свадьбой с младшим бойфрендом-военным.

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