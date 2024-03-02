Оля Полякова поздравила старшую дочь Машу с 19-летием и восхитила особыми пожеланиями

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что у ее старшей дочери Маши сегодня, 2 марта, день рождения.

Так, дочери Поляковой исполнилось 19 лет. По этому случаю Оля посвятила Маше пост в фотоблоге и восхитила особыми пожеланиями. В частности, посоветовала прислушиваться к себе, найти свое призвание и радоваться жизни. И добавила, что очень любит свою дочь.

"Сегодня у тебя день рождения! 19! Прекрасный возраст, прекрасная ты! Это так круто видеть, как ты раскрываешься, как прекрасная роза, раскрываются твои таланты, порой, неожиданные, но такие интересные, гордиться твоими достижениями, и делить с тобой твои секреты! Я счастливая мама, и хочу абсолютного счастья для тебя, будь здорова! Иди всегда вперед, не оглядываясь, совершай ошибки, но не повторяй их, живи чувствами, но не выключай головы, делай то, что любишь, чем горишь. Будь честна и смела, жизнь прекрасна и лелеет тех, кто двигается и любит! Я тебя очень люблю! И я всегда рядом!", - растрогала певица.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, поклонники Оли Поляковой присоединились к поздравлениям Маши с 19-летием и написали о ее невероятной красоте.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская поздравила свою дочь Анну с днем рождения и показала ее кадры с недавней фотосессии.

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