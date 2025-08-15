Оля Полякова пожаловалась на сложный характер у 13-летней дочери: "Это очень больно"

Оля Полякова с дочерью Алисой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на сложный характер у 13-летней дочери Алисы.

У исполнительницы есть двое детей. 20-летняя Маша уже взрослая. Тем не менее, артистка вспоминает, как у дочери был переходный возраст, то ей было куда проще. Сейчас же такой период переживает и 13-летняя Алиса. Оля Полякова в комментарии "Люкс ФМ" признается, что младшая дочь очень жестко сепарируется от нее, а иногда даже делает больно. Однако певица убеждена, что это лишь период, который нужно просто пережить.

"С Машей проще. С Алисой тяжело, особенно сейчас. С ней очень классно было в детстве: она была моя, мамина. Но сейчас это совсем другой человек. Иногда это очень больно, потому что она сепарируется и делает это жестко. Неприятная история, но надо ее пережить", - прокомментировала артистка.

Дочери Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Отметим, Оля Полякова воспитывает двух дочерей. Старшая Маша сейчас проживает и учится в США, где уже даже успела выйти замуж. Тем временем Алиса ходит в школу. Ранее она тоже проживала за границей, но, несмотря на войну, захотела вернуться в Украину.

Напомним, недавно у Оли Поляковой вышла новая композиция. Артистка спела о преступной любви.