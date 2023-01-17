Оля Полякова празднует день рождения: певица попросила фанатов об особом подарке

Сегодня, 17 января, свой день рождения отмечает королева украинской эстрады, певица Оля Полякова.

По случаю праздника исполнительница поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в изысканном красном платье, расшитом блестящими камнями и стразами. В день своего 44-летия Полякова рассказала, как изменилось за этот год.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Сегодня день нового года моей жизни! Последний год изменил меня, как и всех: раздавил, ошеломил бедами, разбил, выгнал из дома, забрал планы и достижения, отсеял множество людей из моей жизни, унес веру… А вместе с тем ошеломил человечностью, преданностью, храбростью, несгибаемостью, сочувствием… Познакомил с новыми прекрасными людьми, сделал сильнее, глубже, взрослее, а главное – подарил веру в то, что обязательно "Все Будет Хорошо, Оля", — поделилась исполнительница.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля обратилась к поклонникам и друзьям с особой просьбой. В свой день рождения певица попросила не дарить ей подарки, а совершить донат в проект "Детство без войны" в помощь детям-сиротам.

"Если хотите меня поздравить лично и сделать подарок – задонайте детям-сиротам! Спасибо вам большое!", — попросила певица.

Напомним, на днях Оля Полякова вместе с подопечными благотворительного проекта довела до слез Машу Ефросинину.

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