Оля Полякова прекратила давать старшей дочери деньги в США и объяснила почему

Оля Полякова со старшей дочерью / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова прекратила давать деньги старшей дочери, которая сейчас живет в США, и объяснила почему.

Исполнительница считает, что детей обязательно нужно финансово поддерживать. Однако, по мнению артистки, это должно продолжаться до того момента, пока они не начнут зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно.

Оля Полякова в интервью "Люкс ФМ" говорит, что поддерживала Машу финансово. Однако сейчас артистка прекратила давать ей деньги. Певица отметила, что Маша уже вышла замуж, поэтому финансовые обязанности должен выполнять ее муж.

Оля Полякова и ее дочь с мужем

"Конечно, надо давать, поддерживать, пока они не станут на ноги и не начнут зарабатывать. Думаю, что парней надо раньше сепарировать. Моя Маша уехала в 16, и, конечно, что я ей оплачиваю обучение, жилье и т.д. Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, муж есть - поэтому до свидания", - поделилась артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о сложном характере у 13-летней дочери. У Алисы сейчас переходный возраст.