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Оля Полякова пригласила зажигательную украиноязычную песню "Чарівні очі" к новогодним праздникам

Оля Полякова пригласила зажигательную украиноязычную песню "Чарівні очі" к новогодним праздникам

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
1 мин
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Оля Полякова пригласила зажигательную украиноязычную песню "Чарівні очі" к новогодним праздникам

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка переделала песню, которую исполняла с Олегом Винником.

Певица Оля Полякова представила свою новую украиноязычную песню под названием "Чарівні очі".

К новогодним праздникам исполнительница подарила своим поклонникам зажигательную композицию о любви, которые представила в эфире "Сніданку з 1+1".

Однако, отметим, что мелодию этой песни поклонники артистки уже могли слышать раньше. Дело в том, что год назад Полякова и Олег Винник представили общий трек "Длинноногое счастье". Впрочем, официальная премьера песни и клипа так и не состоялась в начале полномасштабной войны, поэтому Оля смело использовала музыку для новой композиции.

Новая версия песни, новогодняя "Волшебные глаза", пришлась по душе поклонникам Поляковой, о чем они написали в комментариях в Instagram. Особенно фаны похвалили Олю за ее переход

  • Какая же замечательная, мелодичная, нежная соловьиная эта песня!
  • Как хорошо на украинском!
  • Очаровательная песня, гораздо лучше оригинала!
  • Невероятная новогодняя песня!

Ранее свой рождественский гимн представил Сергей Бабкин вместе с исполнителем легендарного хита Feliz Navidad.

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Дата публикации
Просмотры
80
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