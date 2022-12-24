Оля Полякова пригласила зажигательную украиноязычную песню "Чарівні очі" к новогодним праздникам

Артистка переделала песню, которую исполняла с Олегом Винником.
Певица Оля Полякова представила свою новую украиноязычную песню под названием "Чарівні очі".
К новогодним праздникам исполнительница подарила своим поклонникам зажигательную композицию о любви, которые представила в эфире "Сніданку з 1+1".
Однако, отметим, что мелодию этой песни поклонники артистки уже могли слышать раньше. Дело в том, что год назад Полякова и Олег Винник представили общий трек "Длинноногое счастье". Впрочем, официальная премьера песни и клипа так и не состоялась в начале полномасштабной войны, поэтому Оля смело использовала музыку для новой композиции.
Новая версия песни, новогодняя "Волшебные глаза", пришлась по душе поклонникам Поляковой, о чем они написали в комментариях в Instagram. Особенно фаны похвалили Олю за ее переход
- Какая же замечательная, мелодичная, нежная соловьиная эта песня!
- Как хорошо на украинском!
- Очаровательная песня, гораздо лучше оригинала!
- Невероятная новогодняя песня!
Ранее свой рождественский гимн представил Сергей Бабкин вместе с исполнителем легендарного хита Feliz Navidad.
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