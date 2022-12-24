Оля Полякова пригласила зажигательную украиноязычную песню "Чарівні очі" к новогодним праздникам

Певица Оля Полякова представила свою новую украиноязычную песню под названием "Чарівні очі".

К новогодним праздникам исполнительница подарила своим поклонникам зажигательную композицию о любви, которые представила в эфире "Сніданку з 1+1".

Однако, отметим, что мелодию этой песни поклонники артистки уже могли слышать раньше. Дело в том, что год назад Полякова и Олег Винник представили общий трек "Длинноногое счастье". Впрочем, официальная премьера песни и клипа так и не состоялась в начале полномасштабной войны, поэтому Оля смело использовала музыку для новой композиции.

Новая версия песни, новогодняя "Волшебные глаза", пришлась по душе поклонникам Поляковой, о чем они написали в комментариях в Instagram. Особенно фаны похвалили Олю за ее переход

Какая же замечательная, мелодичная, нежная соловьиная эта песня!

Как хорошо на украинском!

Очаровательная песня, гораздо лучше оригинала!

Невероятная новогодняя песня!

Ранее свой рождественский гимн представил Сергей Бабкин вместе с исполнителем легендарного хита Feliz Navidad.

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