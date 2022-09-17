Оля Полякова призналась, что думала продать мамину квартиру в Виннице, чтобы открыть киоск

Певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова призналась, что как и большинство украинцев, осталась без постоянного заработка и так же переживает, чем заниматься и что делать.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки", который Оля Полякова ведет с Машей Ефросининой, и который, кстати, впервые полностью вышел на украинском, звезды затронули тему профессиональной трансформации.

Эта тема коснулась многих украинцев, которые из-за полномасштабной войны остались без работы. Артисты не стали исключением, ведь сейчас концертов и мероприятий нет.

Так вот Оля Полякова поделилась, что когда уехала с двумя дочками за границу и осталась один на один с проблемами, то у нее была паника, она не знала, что дальше делать, чем заниматься и как зарабатывать. В довоенные времена у певицы было много помощников, она даже не всегда знала, где у нее что лежит. Теперь же Полякова должна была думать, как кормить семью. Но артистка поняла, что хочет зарабатывать только пением, потому что любит это и ничего другого делать не умеет:

"Поняла, что мало того, что я не хочу делать ничего другого – я не умею делать ничего другого. Я училась всю жизнь только на это. Я 25 лет потратила на то, чтобы научиться делать то, что я сегодня делаю. Что делать? Менять профессию? Я окончила музыкальные вузы. Я могу преподавать пение, или фортепиано... У меня нет второй профессии. Когда кто-то забрасывает нашим звездам о том, что, ой вы там едете что-то зарабатывать, вы не должны ничего зарабатывать, вы должны только отдавать. Я хочу сказать, это меня, кстати Андрей Данилко научил, он говорит: "Ты скажи всем, что у меня второй профессии нет, у меня двое детей". Мой муж сейчас ничего не зарабатывает, он в территориальной обороне, в которой, кстати, никто не платит деньги, если еще в ВСУ им еще немного каких-то денег платят, то в территориальной это все бесплатно. Я должна все это тянуть, у меня двое детей и сейчас нам никто не платит тех гонораров, которые раньше платили", – рассказала Полякова.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница призналась, что даже задумывалась над тем, чтобы открыть какое-то свое дело, например, лепить вареники. А мама звезды даже предлагала продать свою квартиру и открыть киоск:

"Моя мама мне говорит: "Оля, давай я продам квартиру в Виннице, мы с тобой купим какой-нибудь киоск и будем там делать какое-то бистро украинское". Я уже начала все это продумывать, чтобы иметь то, что будет тебя кормить", — рассказала Полякова.

Оля Полякова с мамой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Мама Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица призналась, что уже два месяца сидит без заработка. Впрочем, от идеи с киоском Оля отказалась, потому что понимает, что она не бизнесмен:

"Я занимаюсь не бизнесом, я занимаюсь ремеслом. У меня маленький свечной заводик – это моя глотка, это мои навыки, которые я выработала профессиональной жизнью. Я умею это и я хочу этим зарабатывать деньги. Я, значит, буду работать больше, но я буду этим заниматься. Я поняла, что этот киоск, который мы откроем, за три месяца он прогорит и мамина квартира уйдет в ср*ку вот и все. Потому что я не бизнесмен, я ремесленник. Я умею дарить счастье, а все, что вокруг меня является бизнесом, делаю не я, делают люди, занимающиеся бизнесом", — сказала Полякова.

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