Оля Полякова призналась, где во время войны находится ее младшая дочь: "Это было тяжелое решение"

Пока певица Оля Полякова дает благотворительные концерты и зарабатывает на жизнь, ее дочери будут находиться за границей.

Украинская исполнительница и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова рассказала, где во время войны будет находиться ее младшая дочь.

В общем, за границей будет учиться не только Мария. Полякова отдала младшую дочь Алису в лондонскую школу. Особенностью учебного заведения является то, что девочка будет там и проживать.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Учеба в школе платная. Впрочем, семье Поляковой сделали очень хорошую скидку. Но, несмотря на это, Алиса не хотела учиться в такой школе, ведь девочка не привыкла жить без мамы. Впрочем, Оля объяснила, что сейчас такое время, что она не может быть постоянно с ней рядом.

"Это школа boarding, учеба вместе с проживанием. Это было очень тяжелое решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя мамина дочь. И она даже еще спит со мной вместе. Дочь сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне нужно работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", — рассказала Полякова в программе ЖВЛ.

За границей будет учиться и старшая дочь Оли – Мария. Девушка поступила в престижный музыкальный вуз Великобритании — BMus в Лондоне.

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