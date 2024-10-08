Оля Полякова призналась, как изменилось ее материнство во время войны: "Разучилась быть мамой"

Украинская певица Оля Полякова призналась, как во времена полномасштабного вторжения трансформировалось ее материнство.

Так, звезда воспитывает двух дочерей. По ее словам, первые два года войны она была без детей, потому что они учились в Великобритании. А теперь, когда ее младшая дочь Алиса вернулась из Великобритании, она заново учится быть мамой.

"Честно говоря, во время войны я стала меньше быть мамой, чем до того. Во-первых, я реально два года была без детей своих. Первый год они обе учились в Великобритании, а во второй год – Маша вернулась, но не домой. Она жила отдельно и училась в Киевской консерватории. Конечно, я разучилась быть мамой. Потому сейчас процентов на 20% я мама. Я понимаю, что сейчас мы сделаем ремонт и въедем в дом и будем заниматься материнством", – рассказала артистка в интервью Маше Ефросининой.

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также знаменитость поделилась, как идет адаптация ее младшей дочери Алисы к новым условиям жизни в Украине. Как говорит певица, ребенок ничего не боится, потому что уверен, что с ними все будет хорошо.

"Алисе ничего не страшно. Когда я ее не хотела возвращать, я говорила: "Доча, здесь опасно, здесь могут обломки падать, что хочешь может случиться". Но она ничего не боится. Вот она слышит дрон и продолжает спать. Начинается сбивание этого дрона – она не боится. Абсолютно ко всему привыкла. Знает, как работает ПВО, как стреляет танк, как что-то сбили… Это страшно, что наши дети знают, какое оружие в этот момент работает. Но она хотела вернуться и уверена, что с нами ничего не произойдет. И настолько она в этом уверена, что у меня тоже эта уверенность", - призналась Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова призналась, почему проводит время в компании россиян и поставила на место всех хейтеров.

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