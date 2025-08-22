- Дата публикации
Оля Полякова призналась, как относится к мужу-иностранцу 20-летней дочери: "Раньше все были никакие"
Старшая дочь Оли Поляковой в июле вышла замуж. Артистка раскрыла свое отношение к зятю.
Украинская певица Оля Полякова призналась, как относится к мужу-иностранцу своей старшей дочери.
20-летняя Маша летом вышла замуж. Исполнительница говорит, что сейчас у ее дочери замечательный парень, и она хорошо к нему относится. Правда, раньше певица не воспринимала партнеров Маши. Оля Полякова в эфире радио MAXIMUM говорит, что они "были никакие".
"Да, не нравились парни дочери. Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. Ой, он уже муж, кстати", — поделилась артистка.
Отметим, Маша Полякова сейчас учится в США, где она и проживает. Там девушка встретила любовь — иностранца Эдена Пассарелли. Роман пары так быстро закрутился, что уже в середине июля они заключили брак. Маша уже показывала кадры с их свадьбы.
