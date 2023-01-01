Оля Полякова призналась, на каком языке общается дома и будет ли петь когда-нибудь на русском

Артистка также рассказала, как ее младшая дочь перешла на украинский язык.

С начала полномасштабной войны певица Оля Полякова перешла на украинский язык, хотя до этого общалась на русском и пела тоже.

В интервью Святославу Гринчуку знаменитость призналась, что говорит по-украински не только на публике, но и в повседневной жизни.

Более того, младшая дочь Оли – Алиса – от 24 февраля принципиально отказалась общаться на русском. Девочка заставляет говорить всех дома на украинском и исправляет, когда кто-то из родных делает ошибки в произношении.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя младшая дочь, она абсолютно принципиально перешла на украинский. Причем, это какое-то чудо, потому что она до 24 вообще не общалась на украинском. Просто училась в украинской школе, но разговаривала на русском. С 24 февраля она принципиально перешла, сейчас говорит лучше, чем мы все и исправляет каждое слово. Нельзя сказать дома ничего, никакого русизма! Она все исправляет. Поэтому мы дома общаемся только по-украински", — поделилась Оля.

Также изменения случились и в творчестве Поляковой. Исполнительница отказалась петь на русском. Русскоязычные песни звезда перевела на украинский. Новые композиции артистка пишет на родном языке и английском.

"Я больше не пою на русском, потому что я все свои хиты перевела на украинский. Новые песни пишутся исключительно на украинском языке, на английском тоже пишутся", — поделилась Оля.

Читайте также: