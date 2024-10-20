Оля Полякова призналась, почему ее 19-летняя дочь не вернулась в США на обучение: "Немножко не получилось"

Украинская певица Оля Полякова впервые назвала причину, почему ее старшая дочь Маша не смогла вернуться на учебу в США.

19-летняя девушка должна была начать обучение в музыкальном колледже Беркли в Бостоне еще в середине сентября. Однако обстоятельства резко изменили эти планы. По словам Оли, Маша вынужденно вернулась в Украину, ведь имела проблемы с визой. В итоге девушка вернется к обучению в Америке уже в следующем году. А пока она продолжает получать образование композитора в киевской музыкальной академии. Более того, дочь Поляковой даже пишет маме песни.

"Она учится в консерватории и сейчас уже едет зимой в Америку. У нас немного не получилось, потому что она уехала в Беркли и потом вернулась. Там такая история вышла, но она туда вернется с января. Уже наконец поедет учиться, потому что там с визой случились проблемы. И это нас задержало. Но она продолжает учиться на композиторском факультете им. Чайковского. Она мне написала песню, но сказала мне доделать", - рассказала Полякова в студии "Ранок. Марафон".

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Кроме того, Маша Полякова активно развивает собственную музыкальную карьеру, создала рок-группу и выпустила несколько клипов. В свою очередь звезда предложила талантливой дочери выступить для разогрева перед ее шоу во Дворце Спорта 26 октября в Киеве. Так что все поклонники смогут вживую услышать песни не только Оли Поляковой, но и Маши.

"Маша не просто продолжает петь, а даже будет "греть" Дворец Спорта перед концертом. У нее абсолютно свой путь, она исполняет рок. Она совсем на меня не похожа. Я просто ей даю возможности, которых у меня не было. С одной стороны я думаю, как я шла 20 лет в свой первый Дворец Спорта, а ей так легко. А потом думаю, а почему нашим детям должно быть тяжело. Им должно быть легче, чем нам", – поделилась Оля.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова предстала в необычном образе и примерила рыжий парик.

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