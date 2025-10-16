Оля Полякова просит изменить правила нацотбора на "Евровидение" и пригрозила судом

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова обратилась к организаторам нацотбора на "Евровидение" с требованием пересмотреть правила конкурса.

По словам артистки, условия участия в конкурсе не адаптированы к реалиям сегодняшнего дня и не учитывают особенности подготовки артистов. Дело в том, что правила "Евровидения" предусматривают участие только тех артистов, которые не ездили в Россию после 2014 года. Такую ситуацию вызвал скандал с одиозной Maruv, которая победила на нацотборе 2019 года.

В своей заметке в Instagram Полякова опубликовала письмо, адресатом которого является Николай Чернотицкий, председатель правления "Суспільного". В обращении певица подчеркивает, что живет и работает в Украине всю жизнь, поддерживает украинскую культуру, организует концерты и благотворительные проекты, а также платит налоги, часть которых финансирует "Суспільне". Поэтому она считает, что артисты, которые честно работают в государстве, имеют право на равные условия участия в конкурсах.

"Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности", — написала Полякова в соцсетях.

Письмо Оли Поляковой к Николаю Чернотицкому / © instagram.com/polyakovamusic

Певица подчеркнула, что каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имеет право на равные условия участия и возможность представить страну на международной сцене. В случае отказа менять правила артистка угрожает идти в суд отстаивать свои права. Организаторы пока не комментируют обращение артистки, однако в соцсетях уже активно обсуждают ее позицию и возможные последствия для нынешнего нацотбора.

Напомним, недавно стало известно, что Оля Полякова готовится принять участие в нацотборе на "Евровидение-2026".