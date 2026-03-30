Оля Полякова публично посмеялась над своим мужем на концерте
Артистка не пожалела мужчину в своей сценической шутке.
Прямо со сцены певица Оля Полякова, не постеснявшись, публично высмеяла своего мужа Вадима Буряковского после скандального интервью Дмитрию Гордону.
История получила новое продолжение уже не в соцсетях, а прямо со сцены. Во время концерта в Днепре публика начала выкрикивать имя мужа артистки. Полякова не проигнорировала реакцию зала и сразу перехватила инициативу. Она решила ответить в своем фирменном ироничном стиле. И на этот раз не сдерживала сарказма. Атмосфера мгновенно стала еще более эмоциональной.
«Держите мужчин дома. Закройте на замок и держите дома. Потому что иногда, знаете, мой Вадик — это как, знаете, как будто у бабы в погребе стоял компот, он перекис, и в какой-то день выстрелил. Кто-то не видел этого интервью, не понимает о чем речь, но кто видел…"- сказала Полякова во время концерта.
Ранее певица уже дистанцировалась от слов избранника, подчеркивая, что имеет собственную позицию. Она дала понять: личные мысли ее мужа — не ее голос. И даже в публичном пространстве она не боится это подчеркнуть.
«Я не разделяю этого мнения», — коротко прокомментировала она ситуацию ранее в Сети.
Напомним, недавно муж Поляковой позалицевал Лесю Никитюк. Реакция певицы насмешила Сеть.