Оля Полякова публично посмеялась над своим мужем на концерте

Оля Полякова

Прямо со сцены певица Оля Полякова, не постеснявшись, публично высмеяла своего мужа Вадима Буряковского после скандального интервью Дмитрию Гордону.

История получила новое продолжение уже не в соцсетях, а прямо со сцены. Во время концерта в Днепре публика начала выкрикивать имя мужа артистки. Полякова не проигнорировала реакцию зала и сразу перехватила инициативу. Она решила ответить в своем фирменном ироничном стиле. И на этот раз не сдерживала сарказма. Атмосфера мгновенно стала еще более эмоциональной.

«Держите мужчин дома. Закройте на замок и держите дома. Потому что иногда, знаете, мой Вадик — это как, знаете, как будто у бабы в погребе стоял компот, он перекис, и в какой-то день выстрелил. Кто-то не видел этого интервью, не понимает о чем речь, но кто видел…"- сказала Полякова во время концерта.

Дата публикации 13:38, 30.03.26

Ранее певица уже дистанцировалась от слов избранника, подчеркивая, что имеет собственную позицию. Она дала понять: личные мысли ее мужа — не ее голос. И даже в публичном пространстве она не боится это подчеркнуть.

«Я не разделяю этого мнения», — коротко прокомментировала она ситуацию ранее в Сети.

Напомним, недавно муж Поляковой позалицевал Лесю Никитюк. Реакция певицы насмешила Сеть.