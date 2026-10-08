Оля Полякова раскрыла, как с мужем подготовила свой дом под Киевом к зиме и чем закупилась

Оля Полякова

Реклама

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит их загородный дом к холодному сезону и чем обеспечивает семью на случай перебоев с электроэнергией.

Певица много лет живет за городом, поэтому подготовка дома к зиме для его семьи стала привычной частью быта. Особенно во время неутешительных прогнозов во время великой войны. Так, в этом году супруги, в частности, заблаговременно обновили технику, которая помогает снабжать дом электричеством.

Реклама

В интервью blik.ua артистка рассказала, что семья традиционно запасается дровами, ведь ими отапливает дом. Кроме того, в этом году Поляковы приобрели новый генератор.

Реклама

Дом Оли Поляковой и ее семьи / © facebook.com/polyakovamusic

«У нас все есть. Мы закупаем дрова, палим дровами. В этом году купили новый генератор», — рассказала певица.

По словам Поляковой, все технические моменты в семье преимущественно берет на себя муж. Сама артистка признается, что даже не знает деталей о новом оборудовании.

«Я даже не знаю, какой генератор — дизельный или какой-нибудь другой. Этим муж занимается. Главное, чтобы я приехала, а там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело», — отметила Оля.

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о необычном выборе профессии ее 15-летней дочери, где будет учиться Алиса после окончания 11 класса. Звезда согласилась отправить девушку в престижный вуз.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров