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Оля Полякова раскрыла, как с мужем подготовила свой дом под Киевом к зиме и чем закупилась
Звездная семья заранее позаботилась о загородном особняке.
Украинская певица Оля Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит их загородный дом к холодному сезону и чем обеспечивает семью на случай перебоев с электроэнергией.
Певица много лет живет за городом, поэтому подготовка дома к зиме для его семьи стала привычной частью быта. Особенно во время неутешительных прогнозов во время великой войны. Так, в этом году супруги, в частности, заблаговременно обновили технику, которая помогает снабжать дом электричеством.
В интервью blik.ua артистка рассказала, что семья традиционно запасается дровами, ведь ими отапливает дом. Кроме того, в этом году Поляковы приобрели новый генератор.
«У нас все есть. Мы закупаем дрова, палим дровами. В этом году купили новый генератор», — рассказала певица.
По словам Поляковой, все технические моменты в семье преимущественно берет на себя муж. Сама артистка признается, что даже не знает деталей о новом оборудовании.
«Я даже не знаю, какой генератор — дизельный или какой-нибудь другой. Этим муж занимается. Главное, чтобы я приехала, а там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело», — отметила Оля.
Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о необычном выборе профессии ее 15-летней дочери, где будет учиться Алиса после окончания 11 класса. Звезда согласилась отправить девушку в престижный вуз.