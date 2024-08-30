Оля Полякова раскрыла, с какой особой просьбой обращалась к Ирине Билык и как она отреагировала

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников своим новым треком "Білий налив".

Более того, во время создания композиции артистка обращалась к своим коллегам из украинского шоу-бизнеса. В частности, певица TAYANNA стала автором текста песни. К слову, это первое сотрудничество артисток. Кроме того, Оля призналась, что использовала сэмпл с легендарного хита Ирины Билык "Так просто" 1996 года. Для этого Полякова лично просила разрешения у звезды, на что она согласилась.

Так, в песне "Білий налив" воспевается чувство любви, а именно момент, когда угасают чувства к избраннику и когда бурный роман превращается в детективную историю. Так и в новом клипе, который снимали под Киевом, у главной героини после вдохновенной любви остаются только "погасшие глаза любимого, как лампочки".

Более того, Оля Полякова интригует еще одной совместной работой с TAYANNA. Правда, никаких подробностей пока звезда не раскрывает, лишь признается, что клип на новую песню они уже сняли на Капри.

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней в Польше. В частности, поделилась, как украинка не впустила ее в свое такси и возмутилась ситуацией.

ПРЕМЬЕРА! Оля Полякова с песней «Белый налив» в студии Сниданку

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