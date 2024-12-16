Оля Полякова раскрыла самый странный подарок от мужа: "Было очень кринжово"

Украинская певица Оля Полякова рассказала о подарках своей семьи.

Так, перед грядущими праздниками исполнительница призналась, что больше всего ценит материальные подарки. Между тем, две дочери Поляковой заказывают у нее также ценные вещи. В частности, на этот Новый год Алиса попросила о покупке седла для лошади, потому что увлекается верховой ездой, а вот старшая Маша не откажется от просто денег на собственные нужды.

"Алиса хочет седло за какие-то бешеные деньги. Маше, если бы ей дали просто деньги и много, то она была бы счастлива. Лучшие для меня – материальные подарки. Когда мне дарят шубу, сапоги или хорошую сумку – вот это люблю", — призналась звезда в комментарии "Нашому радіо".

Оля Полякова с мужем

В то же время Оля также вспомнила один из подарков от мужа Вадима, который ей запомнился больше всего. Как утверждает артистка, этот сюрприз был довольно странным. Дело в том, что в свое время незадолго после родов возлюбленный Поляковой заказал ей оркестрового певца прямо на кухню. Певица говорит, что это было неловко, потому что в то время ее дочь Маша была на грудном вскармливании.

"Помню свое грудное вскармливание 10-месячной Маши, когда к нам пришел оперный певец. И пел на кухне. Муж мне заказал такой концерт. Это было очень кринжово. Но я это запомнила", — смеясь, вспомнила исполнительница.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала подарки, которые сделала своей старшей дочери Мишель на ее 13-летие. Девочка мечтала об этом очень давно.

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