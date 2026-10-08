Оля Полякова раскрыла желаемую профессию 15-летней дочери и где она будет учиться: "Очень известный вуз"

Оля Полякова с дочерью / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова раскрыла профессию младшей дочери Алисы и ее амбициозные планы на обучение.

По словам артистки, 15-летняя дочь сейчас получает школьное образование дистанционно, а параллельно серьезно увлекается лошадьми. Более того, Алиса уже знает, в какое заведение хочет поступать после завершения 11 класса.

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Речь идет о Hartpury University в графстве Глостершир. Это британское учебное заведение, специализирующееся, в частности, на направлениях, связанных со спортом, ветеринарией и конной индустрией.

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«Она вообще учится онлайн. Занимается очень активно конным спортом. Выбрала вуз, куда пойдет после 11 класса. Это Hartpury — очень известный британский вуз, где учатся спортсмены, ветеринары, берейторы и все работающие в сфере конного спорта. Она хочет быть берейтором», — рассказала артистка в интервью blik.ua.

Младшая дочь Оли Поляковой Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

Выбор Алисы не случаен. Конный спорт давно является важной частью ее жизни, а теперь увлечение постепенно превращается в цель. Берейтор — специалист по подготовке и тренировке лошадей, работающий над их навыками и поведением для верховой езды и спортивных дисциплин.

К слову, образовательный путь Алисы уже неоднократно менялся. После начала полномасштабного вторжения девушка уехала в Великобританию и некоторое время училась там. Однако пребывание вдали от родных и друзей оказалось для нее сверхсложным испытанием, поэтому Алиса сама попросилась вернуться домой.

2024 Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский поддержали решение дочери, после чего она снова начала учиться в своей школе в Киеве.

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К слову, в начале октября Алиса отметила 15-летие. По случаю дня рождения Оля Полякова рассказала больше о младшей дочери и почему с ней не уезжает за границу.

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