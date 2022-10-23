Оля Полякова расплакалась в эфире "Голосу країни-12"

Тренер "Голосу країни-12" не удержала эмоций во время "вокальных боев".

В восьмом эфире "Голосу країни-12" начались "вокальные бои" и перед звездными тренерами предстал непростой выбор оставить только одного участника из дуэта, который выйдет на сцену.

Первыми из команды Оли Поляковой свои вокальные способности показали Евгений Тесленко-Пономаренко и певец из Казахстана Димаш Даулетов. Ребята продемонстрировали силу своих голосов, исполняя оперную песню "Le Temps des cathédrales".

И хотя оба участника отлично справились с исполнением композиции, тренеру пришлось выбирать, кто все же останется в ее команде. После долгих раздумий Полякова избрала Димаша Даулетова.

Однако прощание с Евгением также было сверхсложным для певицы. Во время разговора с парнем исполнительница не удержала эмоций и расплакалась. Со слезами на глазах Оля обняла Евгения и попросила других тренеров "украсть" его в свою команду.

Голос країни-12

"Держись! Но обязательно в 18 лет возвращайся, я тебя прошу! У тебя все еще впереди! Приходи, я буду тебя ждать", — обратилась к Евгению тренер.

К сожалению, никто из звездных тренеров не нажал кнопку, поэтому 17-летний певец покинул "Голос країни-12".

Читайте також: