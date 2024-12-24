Оля Полякова рассекретила, как и с кем впервые за многие годы встретит Новый год

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, как встретит Новый год, который уже не за горами.

Исполнительница почти каждый год работала в праздничную ночь. Однако, как призналась артистка в комментарии для "Люкс ФМ", в этом году пока что ее выступление не заказывали, поэтому за последние два года певица, вероятно, во второй раз проведет Новый год в кругу семьи.

"Я еще пока не продалась. Поэтому, может, будет это второй Новый год за мои 20 лет, когда я буду дома с семьей, но я не волнуюсь. Может, и гонорар большой поставили, а, может, и для людей не время тратить такие большие деньги на какую-то женщину", — поделилась артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Правда, 12-летняя Алиса уже хочет встретить Новый год со своими друзьями, а 19-летняя Маша будет праздновать с бойфрендом. Поэтому, если у Оли Поляковой не будет заказов, то она проведет праздник с мужем.

"Я за то, чтобы Новый год быть с семьей и даже, когда я работаю, всегда беру детей и мужа на свои работы, они со мной ездили. Но в этом году Алиса хочет уже пригласить друзей, а Маша уже со своим бойфрендом. Им уже не очень нужна мама. Так что я могла бы смотаться подработать и вернуться", — поделилась артистка.

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Оля Полякова рассекретила свое фирменное блюдо на праздничный стол – запеченная утка с апельсинами. Рецепт певица скрывать не стала и рассекретила его. Как говорит артистка, блюдо действительно простое и приготовить его сможет каждый.

"Утка с апельсинами и корицей. Это очень легко! Я сейчас всех быстро научу! Берете утку, в ступке толчете гвоздику, корицу, бадьян, черный перец, все это потолкли, добавили туда соевый соус, мед и оливковое масло. Всем этим утку смазали. Все! Корка будет очень прекрасна! 180 градусов на два часа", - добавила исполнительница.

Напомним, недавно Оля Полякова показала редкое фото своих дочерей. К слову, Маша хоть и частая гостья в мамином фотоблоге, а вот Алиса совсем нет. Также исполнительница высказалась о материнстве.

Читайте также: