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Оля Полякова рассекретила, как и с кем впервые за многие годы встретит Новый год

Оля Полякова рассекретила, как и с кем впервые за многие годы встретит Новый год

Оля Полякова

Артистка также рассекретила свое фирменное блюдо на праздничный стол.

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, как встретит Новый год, который уже не за горами.

Исполнительница почти каждый год работала в праздничную ночь. Однако, как призналась артистка в комментарии для "Люкс ФМ", в этом году пока что ее выступление не заказывали, поэтому за последние два года певица, вероятно, во второй раз проведет Новый год в кругу семьи.

"Я еще пока не продалась. Поэтому, может, будет это второй Новый год за мои 20 лет, когда я буду дома с семьей, но я не волнуюсь. Может, и гонорар большой поставили, а, может, и для людей не время тратить такие большие деньги на какую-то женщину", — поделилась артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Правда, 12-летняя Алиса уже хочет встретить Новый год со своими друзьями, а 19-летняя Маша будет праздновать с бойфрендом. Поэтому, если у Оли Поляковой не будет заказов, то она проведет праздник с мужем.

"Я за то, чтобы Новый год быть с семьей и даже, когда я работаю, всегда беру детей и мужа на свои работы, они со мной ездили. Но в этом году Алиса хочет уже пригласить друзей, а Маша уже со своим бойфрендом. Им уже не очень нужна мама. Так что я могла бы смотаться подработать и вернуться", — поделилась артистка.

Дочери Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic
Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Оля Полякова рассекретила свое фирменное блюдо на праздничный стол – запеченная утка с апельсинами. Рецепт певица скрывать не стала и рассекретила его. Как говорит артистка, блюдо действительно простое и приготовить его сможет каждый.

"Утка с апельсинами и корицей. Это очень легко! Я сейчас всех быстро научу! Берете утку, в ступке толчете гвоздику, корицу, бадьян, черный перец, все это потолкли, добавили туда соевый соус, мед и оливковое масло. Всем этим утку смазали. Все! Корка будет очень прекрасна! 180 градусов на два часа", - добавила исполнительница.

Напомним, недавно Оля Полякова показала редкое фото своих дочерей. К слову, Маша хоть и частая гостья в мамином фотоблоге, а вот Алиса совсем нет. Также исполнительница высказалась о материнстве.

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