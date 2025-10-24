Оля Полякова рассекретила, как зарабатывает средства муж ее 20-летней дочери: "У него хорошая семья"

Оля Полякова с дочерью и зятем

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно прокомментировала отказ "Суспільного" менять правила нацотбора, рассекретила, как зарабатывает средства ее зять - муж старшей дочери.

Летом блогерша Маша Полякова вышла замуж. Мужем старшей дочери артистки стал иностранец Эден Пассарелли. Оля Полякова на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что одобрила выбор Маши. В частности, ее зять из хорошей семьи. У отца Эдена был второй по величине рекорд-лейбл в Америке. Сам муж Маши тоже зарабатывает собственные средства. Он работает сразу на трех работах.

"Здесь я одобрила выбор. Хороший парень, работает на трех работах: басист, на выходных готовит в ресторане. У него хорошая еврейская семья. Отец по происхождению итальянец, мама - израильтянка. У отца был второй по величине рекорд-лейбл в Америке. Я подумала, что какой замечательный парень", - поделилась певица.

Оля Полякова с дочерью и зятем

Отметим, летом Маша Полякова вышла замуж за иностранца. Парочка уже даже успела заключить брак в США. Правда, свадьбу они не играли. Маша признавалась, что планирует организовать пишет праздник в Европе. Тем временем Оля Полякова говорит, что не будет оплачивать свадьбу дочери. Артистка объяснила, почему приняла такое решение.