Оля Полякова рассекретила, какой дорогой подарок ей вручил муж на 38-летие

В честь праздника певица организовывала громкую вечеринку.

Известная украинская певица, тренер "Голосу країни" Оля Полякова недавно отпраздновала свой день рождения.

В честь 38-летия Оля устроила громкую вечеринку в одном из ресторанов Киева. Как призналась артистка "Світському життю", за банкет в честь дня рождения заплатил муж. Это был один из его подарков. Кроме того, возлюбленный звезды вручил ей чемодан от одного известного бренда.

"Во-первых, он оплатил вечеринку. Это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании. Он мне на прошлый (ред. – день рождения) подарил маленький, а на этот уже подарил большой", — поделилась Оля.

Оля Полякова отметила 38-летие / instagram.com/mashaefrosinina

Звезда пошутила и сказала, что это не был намек от мужа на то, чтобы она съезжала от него.

"Когда он мне его подарил, то сказал: "Я ни на что не намекаю". Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни", — пошутила Оля.

Кстати, старшая дочь Маша подарила певице ювелирное украшение. Девочка за свой счет купила крестик с изумрудами.

Читайте также: