Оля Полякова рассекретила, какой необычной профессией овладела ее 13-летняя дочь в Великобритании

Украинская певица Оля Полякова, которая переживает кризис в браке с мужем, рассказала, какой профессией овладела ее 13-летняя дочь в Великобритании.

Алисе было сложно за границей, она мечтала вернуться в Украину. Чтобы хоть немного облегчить пребывание в Великобритании, девочка вернулась к хобби, которым увлекалась в Украине. Алиса пошла на уроки верховой езды. Как говорит Оля Полякова, лошади – очень сильно отвлекали ее дочь от грустных мыслей, именно в их присутствии она чувствовала себя счастливой.

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Алиса абсолютно заболела верховой ездой. Это у нее случилось там, в Британии. У нее была 2 раза в неделю езда верхом, к тому же на очень слабом уровне. Она на высшем уровне занималась здесь (в Украине – прим. ред.). Это общение с животными ее словно забирало с той атмосферы, где она не прижилась. Вот она на эти два часа была абсолютно счастлива", - рассказала артистка в интервью Маше Ефросининой.

Наконец, Алиса начала не только ездить верхом, но и помогать на конюшне. Как говорит Оля Полякова, за границей ее дочь овладела профессией конюха. После возвращения в Украину девочка не бросила хобби, а начала им заниматься еще более упорно. По словам Оли Поляковой, в будущем Алиса хочет ездить верхом профессионально и участвовать в соревнованиях.

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Сначала она просто ходила на уроки, а потом она стала помогать в конюшне. Она полностью овладела профессией конюха и занимается этим на профессиональном уровне. Это только то, что ее полностью увлекает. Когда мы в этом году писали с ней желание, она видит свое будущее таким: хочет ездить верхом профессионально, заниматься конкуром и участвовать в больших соревнованиях", — призналась артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказывала, как изменилось отношение к материнству во время войны. Артистка откровенно призналась, что разучилась быть мамой.

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