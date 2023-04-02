Оля Полякова рассекретила, кто "заставил" предательницу Ани Лорак бежать из Украины

Певица Оля Полякова не смогла остаться в стороне от новостей вокруг предательницы Ани Лорак, которая продолжает выступать в России и умалчивает войну в родной Украине.

Недавно сбежавшая артистка заявила, что уехала в Россию из-за таинственного "заказчика", который не давал ей работать для украинских слушателей. Впрочем, кто же "выжил" ее из Украины Лорак не сказала.

Расставить все точки над "и" решила Полякова. Певица записала видео в Instagram, в котором рассекретила, что этот "заказчик" – она.

"Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы и все это был заказ, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Этот трон хотела занимать я и быть королевой и номером один", — ошеломила заявлением Оля.

С иронией Полякова решила потролить коллегу-изменницу и добавила, что все заказы против нее она сделала за счет своего мужа. А также добавила, что не только против Лорак делала "заказ".

"Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала. Еще и Светлана Лобода сказала, что там были проплачены акции, что по ней был заказ. Еще там были заказчики, которые платили за срывы ее концертов. Да, это платила я деньгами своего мужчину, потому что, конечно, за все платит он", — сказала Полякова.

В конце певица пошутила, что языковой скандал с Машей Ефросининой тоже ее "заказ", чтобы она могла стать вместо нее лучшей телеведущей.

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