- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 850
- Время на прочтение
- 1 мин
Оля Полякова рассекретила настоящую фамилию старшей дочери, которую скрывала более 20 лет
Артистка рассказала, меняла ли фамилию Маша Полякова после замужества.
Украинская певица Оля Полякова удивила, какая фамилия на самом деле у ее старшой дочери Маши.
Старший ребенок артистки, 20-летняя Маша, на самом деле имеет не мамину, а отцовскую фамилию — Буряковская. Об этом артистка впервые рассказала шоу "Дорослі дівчата". Несмотря на то, что в соцсетях девушка известна как Маша Полякова, и именно так ее обычно называют в публичном пространстве, по документам она носит фамилию своего отца, украинского бизнесмена Вадима Буряковского.
Это выяснилось, когда телеведущая Маша Ефросинина и певица заговорили о замужестве 20-летней Марии в США. На вопрос ведущей, меняла ли дочь фамилию после свадьбы, певица ответила отрицательно: "Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская", — призналась Полякова.
Ефросинина удивилась, ведь в Instagram девушка представлена как Маша Полякова. На это певица лишь развела руками, подтвердив, что это сценическое имя, а не настоящее.
Стоит отметить, что сейчас Маша Полякова переживает в США. 20-летняя девушка занимается музыкой и учится в престижном колледже Беркли. Летом 2025 года знаменитость вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.
Напомним, недавно Маша Полякова поделилась, из чего состоит ее доход в США. Девушка честно рассказала, помогают ли ей финансово родители и муж.