Оля Полякова рассекретила настоящую фамилию старшей дочери, которую скрывала более 20 лет

Артистка рассказала, меняла ли фамилию Маша Полякова после замужества.

Оля Полякова с дочкой Машей

Украинская певица Оля Полякова удивила, какая фамилия на самом деле у ее старшой дочери Маши.

Старший ребенок артистки, 20-летняя Маша, на самом деле имеет не мамину, а отцовскую фамилию — Буряковская. Об этом артистка впервые рассказала шоу "Дорослі дівчата". Несмотря на то, что в соцсетях девушка известна как Маша Полякова, и именно так ее обычно называют в публичном пространстве, по документам она носит фамилию своего отца, украинского бизнесмена Вадима Буряковского.

Это выяснилось, когда телеведущая Маша Ефросинина и певица заговорили о замужестве 20-летней Марии в США. На вопрос ведущей, меняла ли дочь фамилию после свадьбы, певица ответила отрицательно: "Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская", — призналась Полякова.

Ефросинина удивилась, ведь в Instagram девушка представлена как Маша Полякова. На это певица лишь развела руками, подтвердив, что это сценическое имя, а не настоящее.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Стоит отметить, что сейчас Маша Полякова переживает в США. 20-летняя девушка занимается музыкой и учится в престижном колледже Беркли. Летом 2025 года знаменитость вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.

Напомним, недавно Маша Полякова поделилась, из чего состоит ее доход в США. Девушка честно рассказала, помогают ли ей финансово родители и муж.

