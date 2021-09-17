Оля Полякова рассказала, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств

Артистка призналась, что сталкивалась с этим с десяток раз.

Популярная певица Оля Полякова, которая не так давно заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим, поделилась шокирующей новостью

В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что в течение своей жизни около 10 раз становилась жертвой различных сексуальных домогательств. Оля помнит, что такое случалось в школе, в университете, на работе. Также она рассказала, как ее трогал какой-то мужчина в троллейбусе.

"Большая проблема и трагедия, что у нас об этом никто не говорит. У нас даже девушки и женщины не понимают разницы между харассментом и комплиментом. И меня часто спрашивают, почему я это делаю. Может потому, что у меня двое детей. Я это так не оставлю ", — сказала певица.

Отметим, недавно Оля Полякова призналась, что Константин Меладзе предложил ей интим в обмен на продвижение карьеры. Артистка рассказала, что молчала об этом 18 лет.

Напомним, недавно обладательница семи "Грэмми" Аланис Мориссетт впервые рассказала, как ее 15-летнюю изнасиловали. Артистка долгое время не осознавала того, что с ней произошло.

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