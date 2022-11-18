Оля Полякова рассказала, что сделает с квартирой в Батуми, которую может выиграть на грузинских "Танцах со звездами"

Украинская певица, тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова рассказала, как попала на грузинскую версию проекта "Танцы со звездами".

В программе ЖВЛ звезда призналась, что летом она участвовала в благотворительном концерте в Тбилиси. После выступления артистка встретилась с продюсером концерта, который предложил ей принять участие в грузинских "Танцах".

Кроме того, как призналась Полякова, она не знала, что станет в пару с танцовщиком из своего балета Максом Ежовым. Так же Макс не знал, что будет танцевать с Поляковой:

"Это сделали так продюсеры. Они хотели, чтобы была полностью украинская пара. Привезли мне Максима. Это было неожиданно, у нас есть программа, где мы впервые видимся. Я не знала, что я буду танцевать с Максом", — прокомментировала Полякова.

Оля Полякова и Максим Ежов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка также отметила, что она согласилась принять участие в грузинских "Танцах" ради благотворительной цели:

"Я стала амбасадором проекта "Незламні" вместе с Dobro.ua.Это бесплатное протезирование на территории Украины наших военных и гражданских, кто потерял конечности, благодаря бионическим протезам. Это такие протезы, которые могут двигаться, могут пальцы двигаться с помощью мышц, можно чашку брать, даже писать. Это очень важно", — отметила исполнительница.

Оля добавила, что они с Максом стремятся выиграть в грузинских "Танцах со звездами", потому что также преследуют благие цели:

"Говорю честно, здесь так много тренировок, надо тренироваться каждый день, что просто на родных нет совсем времени. Вот с утра до ночи мы в зале и мы хотим выиграть квартиру в Батуми и не просто так. Если мы выиграем, то подарим эту квартиру какой-нибудь многодетной семье, потерявшей жилье в Украине", — объяснила певица.

Напомним, что во время третьего эфира "Танцев со звездами" Грузия Оля Полякова выступила в образе Роксоланы, а Макс Ежов — падишаха. За свой танец пара получила самое высокое количество баллов.

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