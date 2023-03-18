Оля Полякова рассказала, где сейчас ее мама и осталось ли у них имущество в России

Певица Оля Полякова еще в начале полномасштабной войны попросила свою маму Светлану уехать из страны-агрессорки, ведь переживала за ее безопасность.

Госпожа Светлана не стала долго медлить и все же уехала из России. В интервью Рамине Эсхакзай Полякова рассказала, где находится ее мама сейчас.

"Моя мама жила там в отношениях до мая месяца. Ей пришлось уехать из-за меня. Я ей говорила: "Ты не можешь там находиться. Это невозможно. Ты у меня там как заложник". Я постоянно думала о том, как они захотят надавить на меня. В мае она выехала ко мне во Францию, оставила в РФ своего нового бойфренда. Это для нее тоже трагическая история", — поделилась Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однако у семьи оставался еще один нерешенный вопрос в России, ведь там у них оставался большой дом.

"У нас там был дом. Совсем недавно мы продали его. Продали за 15 процентов от его стоимости. Это был очень красивый, элитный дом, в хорошем районе, с лесом. Очень жаль, что мы не смогли взять хотя бы те средства, которые в него вложили. Но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь ничего общего с Россией. Поэтому уже недвижимости в России нет", — рассказала Полякова.

Напомним, на днях Оля Полякова дала первый за время полномасштабной войны сольный концерт с украиноязычной программой и новыми песнями.

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